Que devient la liberté lorsque le sujet dépend des autres pour vivre, se déplacer, respirer, décider ou survivre ? Comment préserver une place pour le sujet lorsque les contraintes médicales, techniques ou familiales risquent de parler à sa place ? Tout humain naît dans la dépendance. Pourtant, nos sociétés font de l'autonomie l'horizon privilégié de l'existence. Dans la clinique du handicap et de la maladie grave, cette réalité engage une dynamique relationnelle où dépendance et interdépendance se révèlent indissociables. C'est dans cet espace que la liberté se joue, non comme un absolu, mais comme un processus vivant, toujours à réinventer et à négocier avec autrui. Cet ouvrage invite chercheurs, cliniciens et professionnels à repenser cette problématique à partir de situations complexes : parentalité et handicap, hospitalisation à domicile, refus de soin, décisions thérapeutiques, réhabilitation. A travers les approches philosophiques, psychanalytiques, médicales, sociologiques et éthiques, ils montrent que la liberté demeure la possibilité de rester sujet au coeur même des liens qui nous attachent aux autres.