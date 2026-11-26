Le bébé ne parle pas, dit-on. Pourtant il nous convoque, nous interroge, nous oblige. Il dérange nos convictions, bouscule nos pratiques, révèle nos impatiences d'adultes pressés. Tout le monde a un avis sur le bébé. Sur ses besoins. Sur ses parents. Sur ce qu'il faudrait faire, ou ne surtout pas faire. Mais que savonsnous vraiment ? Et que faisons-nous de ce que nous croyons savoir ? Pour marquer les 30 ans de la revue Spirale, nous avons choisi un geste simple : poser trente questions, comme autant de balises, de provocations douces, d'ouvertures. Ne venez pas y chercher trente réponses définitives - le bébé se méfie des certitudes - mais célébrons plutôt trois décennies de réflexion partagée, osons le doute, la curiosité, la pensée vivante pour mettre à la portée de toutes et tous les connaissances les plus récentes sur la grande aventure de Bébé·e. Professionnel·les de la petite enfance, du soin, de l'accueil et de la culture, ce numéro est une invitation à penser ensemble, à déplacer nos évidences et peut-être, enfin, à accepter de ne pas tout savoir.