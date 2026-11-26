"Dieu est à l'oeuvre pour créer cette famille magnifiquement diverse, exactement comme il l'avait promis". Depuis toujours, Dieu désire rassembler ses enfants en un vaste Royaume coloré. Dans cette Bible illustrée unique en son genre, l'auteur primé Esau McCaulley nous invite à découvrir la grande histoire de la grâce de Dieu et son projet d'une Eglise profondément accueillante, façonnée par des peuples de toutes origines et attentive aux plus fragiles. L'histoire du Royaume multicolore de Dieu est une histoire pour le monde entier. En ouvrant ce livre, vous découvrirez un album chaleureux d'une beauté remarquable qui touche le coeur et encourage petits et grands à aimer le plan de Dieu.