Si Audimat publie des essais dignes des meilleures enquêtes en sciences humaines et sociales, elle représente plus qu'une revue d'analyse des musiques populaires. Elle s'intéresse à la façon dont la vie résonne dans la musique et insiste sur la subjectivité des points de vue. Au sommaire de ce numéro : l'histoire complète du kwaito, l'annihilation du futur dans la musique vue depuis le monde arabe, la musique copte et le caractère polyglotte du répertoire discographique américain avant son effacement WASP.
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