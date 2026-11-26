Si Audimat publie des essais dignes des meilleures enquêtes en sciences humaines et sociales, elle représente plus qu'une revue d'analyse des musiques populaires. Elle s'intéresse à la façon dont la vie résonne dans la musique et insiste sur la subjectivité des points de vue. Au sommaire de ce numéro : l'histoire complète du kwaito, l'annihilation du futur dans la musique vue depuis le monde arabe, la musique copte et le caractère polyglotte du répertoire discographique américain avant son effacement WASP.