Talia n'a pas peur de chanter. Elle a peur d'avoir honte. Dans le Village des Tisserands-de-Sève, les maisons poussent en champignons, les ruisseaux rient pour de vrai, et les arbres écoutent ce qu'on leur dit. Talia, apprentie Herbe-en-Herbe, découvre trop tard ce que le Chant des Graines implique vraiment : chanter seule, devant tout le village et sept Arbres-Parleurs géants, la mémoire d'une vraie graine - apprise la nuit, les mains dans la terre. Elle avait dit "cool" sans vraiment comprendre. Mais la veille de la cérémonie, impossible de dormir. Peur-de-la-Honte s'installe au bout de son lit et transforme sa gorge en noeud géant. Super-Sage déroule ses statistiques improbables : "Probabilité d'oubli : 84, 7 %" . Colère-qui-Frappe boude dans son coin, vexé qu'on ne lui ait rien demandé. Le lendemain, au Grand Cercle, c'est le blanc total. Pour retrouver sa voix, Talia devra découvrir quelque chose que personne ne lui avait jamais montré. ----------- Un premier roman tendre, drôle et poétique dès 7 ans, entre fantasy douce, aventure intérieure et imaginaire vivant. Inspiré des nouvelles approches du dialogue intérieur et des émotions, Le Chant des Graines invite les enfants à écouter autrement les petites voix qu'ils portent en eux. A la fin de chaque tome, des Questions Compagnons permettent aux parents et aux enfants d'explorer ensemble ce qui vient d'être vécu dans le récit - pour prolonger l'histoire. Dans la série Talia au pays du dedans (9 tomes prévus), chaque histoire suit Talia et ses Compagnons intérieurs à travers un nouvel épisode de sa vie dans le village. Un roman dans l'esprit des films Inside Out (Vice-versa) de Disney.