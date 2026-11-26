L'image du fondateur de la revue Nice Historique et de l'Acadèmia Nissarda, vénéré par les lettrés et érudits niçois, ne risque pas d'être écornée si l'on prend la mesure, non seulement de son aventure politique, mais d'une oeuvre foisonnante qui témoigne de son engagement pour la justice sociale, la liberté et les droits humains. A l'heure européenne, alors que l'on peine à dépasser l'horizon des frontières nationales et à surmonter les anciens réflexes chauvins ou les replis identitaires, l'auteur du fameux Mazzini, apôtre d'un universalisme pourtant fidèle à sa patrie, reste un intercesseur de choix. Les Alpes-Maritimes, région frontalière, développent aidées par Bruxelles des projets transnationaux avec le Piémont et la Ligurie voisins. Sappia, précurseur de contacts culturels fructueux, ouvrait la voie de notre difficile construction européenne. En outre, la découverte de ses textes oubliés enrichit et renouvelle la lecture des écrits de sa période niçoise, 1898-1906. Leur étude facilitera la remise en cause des images dont nous sommes quotidiennement bombardés sur les identités, les racines, l'orientalisme et autres stéréotypes. Toute l'oeuvre d'Henri Sappia nous montre que l'identité, loin d'être une "substance" réifiée, statique, immuable, est au contraire expression d'un processus dynamique en perpétuelle transformation. Elle est tissée d'emprunts et de rejets, issue de manipulations complexes, sous la pression du groupe social ou ethnique d'appartenance et de l'idéologie dominante. L'exemple des polémiques enflammées qui éclatent au sujet de mémoires collectives s'affrontant dans la société française d'aujourd'hui est significatif. En réalité, ces mémoires plurielles font partie de l'individu lui-même qui les vit intimement, de façon harmonieuse ou conflictuelle, puisqu'il est amené à minimiser, nier, censurer, exalter l'une ou l'autre. Comment ce personnage, qui se masqua souvent durant cinquante années, avait-il construit et reconstruit sa propre identité ? Si l'énigmatique silhouette du " Professeur Sappia " ne hante plus les brouillards de Londres, les rues anonymes des cités cosmopolites ou retirées comme à l'écart du monde, elle était loin d'avoir livré tous ses secrets. Maurice Mauviel, marchant dans ses pas, lève le voile sur un parcours exceptionnel. Et il appelle, avec cette troisième édition augmentée, la communauté des chercheurs à un plus ambitieux programme appuyé sur le Fonds, désormais à leur disposition, qu'il a récemment légué à la ville de Contes.