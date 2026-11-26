Un billet d'avion pour New Delhi pour faire table rase de tout : c'est le commencement du périple personnel qui est à l'origine de ce premier livre de Cédric Ballarin. Pompier de formation et d'expérience, cette décision de tout abandonner pour prendre la route fait suite à une rupture amoureuse. En réalité, elle fait écho à d'autres maux accumulés depuis l'enfance, et qui le poussent comme une urgence incommensurable à tout quitter pour apprendre à se connaître dans l'adversité. Pendant 8 mois, il parcourt les chemins de l'Asie et commence un journal personnel.