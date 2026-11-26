Chacune de vos rencontres semble être une performance fragile, où il faut éviter le faux pas et donner à l'autre l'impression d'être "normal" ? Ce livre décrypte nos interactions quotidiennes à partir des travaux du sociologue Erving Goffman. Il dévoile les règles invisibles qui gouvernent nos comportements. Pourquoi un silence devient-il gênant ? Pourquoi certaines personnes paraissent "étranges" ? Comment gérons-nous l'embarras ou l'humiliation ? A travers des exemples concrets, souvent drôles et parfois cruels, vous comprendrez que la vie sociale repose sur une immense mise en scène. Un regard aussi éclairant qu'inquiétant sur l'art d'être humain.