Paris, septembre 1995. Alors qu'il fête sa première année à la tête du groupe criminel de la quatrième DPJ, Siméon Lagarde est rappelé en pleine soirée : un corps mutilé vient d'être découvert aux abords du bois de Vincennes. Une scène trop semblable à celles commises par le "Bûcheron de Paname", un tueur en série pourtant récemment arrêté. Avec son équipe, Siméon remonte la piste d'un mort sans visage. Chaque indice peut rapprocher les enquêteurs d'une identité, ou les enfermer dans une fausse évidence. Entre pression du parquet, urgences de service et humour de brigade, l'enquête avance au rythme des découvertes, des doutes et des angles morts. Et si le dossier était plus complexe qu'il n'y paraît ?