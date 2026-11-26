La misopédie est la haine des enfants. Omniprésente dans notre société actuelle, la misopédie est le sentiment de mépris - le plus souvent inconscient - qu'on porte aux plus jeunes, le rejet qu'on leur fait subir dans le fonctionnement de la polis. Les textes assemblés dans ce volume sont issus du colloque qui s'est tenu à l'université de Limoges en octobre 2025. Ils analysent les phénomènes de domination, de discrimination adultiste dont sont aujourd'hui victimes les enfants par le biais des diverses institutions. Que ce soit l'Etat, la famille, l'école, l'ASE, les cadres thérapeutiques etc. , les institutions génèrent et reproduisent une structure sociale misopède.