Pourquoi la France, pays développé, éduqué, inséré dans la mondialisation, semble-t-elle refuser obstinément certaines réalités économiques pourtant documentées depuis des décennies ? Libre-échange, retraites, fiscalité, dette, impôts, fonction publique, inégalités : à chaque débat, les mêmes réflexes, les mêmes indignations, les mêmes illusions collectives ressurgissent. Comme si le réel pouvait être éternellement négocié. Ce livre propose une traversée sans concession des grands malentendus français. Il montre comment croyances économiques (fausses), biais psychologiques et logiques de pouvoir se conjuguent pour produire un système apparemment cohérent mais largement bloqué. A la croisée de l'économie, de la science politique et de la philosophie, il éclaire une question centrale : en résistant ainsi au réel, sommes-nous sûrs de vouloir payer le prix de ce que nous réclamons ?