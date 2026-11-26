Pourquoi les bâtiments neufs consomment-ils plus que prévu ? Pourquoi souffre-t-on autant de la chaleur dans des lieux censés nous en protéger ? Pourquoi sommes-nous obsédés par les consommations d'énergie et si peu par la qualité des services qu'elle nous rend ? Parce que nous restons piégés dans des modes de pensée énergétiques hérités d'un monde révolu. Fruit de vingt ans de pratique de terrain, cet ouvrage formalise la Méthode Design énergétique®, développée au sein du collectif Incub' avec une redéfinition profonde de la performance énergétique, qui n'est plus un chiffre à atteindre, mais la coïncidence subtile de trois maîtrises fondamentales : celles des usages, des enveloppes et des systèmes. Sans prérequis technique, l'ouvrage pose d'abord les concepts fondamentaux (services énergétiques, cartographie des usages, réhumanisme...), avant de les traduire en outils opérationnels (thermique humaine humaniste, Piliers de la sobriété®, règles fraîcheur). Six retours d'expérience détaillés mettent la méthode à l'épreuve du réel, de la fosse d'orchestre du Palais Garnier aux écoles primaires, en passant par une salle de bain repensée composant par composant. De quoi découvrir les spécificités propres aux lieux publics ainsi qu'aux lieux privés. Préface d'Yves Marignac (Négawatt), postface d'Olivier Hamant (Institut Michel Serres), illustrations d'Anthony Huby.