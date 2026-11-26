Un album très drôle sur un oiseau têtu qui ne veut pas migrer ! Alors que les feuilles des arbres changent de couleurs et commencent à tomber, les animaux se préparent pour l'hiver. Ours s'apprête à hiberner, le pelage de Renard devient plus long et plus épais et il est temps pour Oiseau de voler vers un endroit plus chaud... Mais Oiseau est très attaché à ses habitudes et il hésite à partir. " Pas question, je reste ! " proteste-t-il. Ours parviendra-t-il à lui faire comprendre qu'il devrait accepter le changement qu'apporte la nouvelle saison ?