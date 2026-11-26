Yurina Carthia et Lydia Defron se disputent la place aux côtés de l'empereur. Cette lutte va finalement entraîner l'assassinat de Yurina. Que se passerait-il si elle remontait le temps en sachant ce qu'il va se produire... ? Yoon Sena meurt renversée par une voiture. A son réveil, elle se retrouve dans le corps de Yurina Carthia, un personnage de son roman favori. Elle sait qu'elle va être assassinée par Kairon Defron, à cause de sa rivalité avec Lydia Defron pour gagner les faveurs de l'empereur. Sa seule solution pour échapper à une fin tragique : faire de son futur bourreau son fidèle servant !