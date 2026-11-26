Un livre qui lève le voile sur la face cachée de nos contes les plus connus et qui nous parle de notre époque et de ce que nous traversons... Dans un monde qui marche à l'envers, être à contre-courant, c'est avoir du bon sens ! Un texte qui dérange, éclaire... et ouvre une voie pour avancer en homme libre. Comment en est-on arrivé là ? C'est la question que pose Gislaine Duboc, elle qui est issue d'une génération qui a cru changer le monde. Celle-là même qui a abattu les frontières, célébré la différence, affirmé que l'amour pouvait l'emporter sur la guerre, que les femmes pouvaient être les égales des hommes, et que la richesse pouvait être partagée... Et pourtant, au terme de ce chemin, un constat s'impose : le monde se referme plus que jamais et l'inquiétude grandit... Dans ce livre, l'auteure propose une réponse singulière. Elle part d'une intuition forte : les contes sont les architectes de notre réalité. Elle les revisite en se rappelant les grandes étapes de son existence pour montrer comment ceux-ci peuvent nous enfermer ou nous libérer. Puis, pour tenter de comprendre ce qui se trame aujourd'hui, elle remonte aux mythes grecs... et découvre, à sa grande surprise, que tout y est déjà inscrit et que certaines clés permettent de traverser les épreuves qui nous font face. Ce livre n'apporte pas seulement des réponses : il propose un chemin pour comprendre, apaiser la peur, et trouver sa place dans un monde en mutation.