Véritable rendez-vous annuel, l'anthologie jeunesse Utopiales accompagne le festival du même nom depuis toujours. Elle est a destination des 8-12 ans, pour le donner le goût merveilleux de la science-fiction et de l'imaginaire... Vous retrouverez cette année des récits de Carina Rozenfeld, Johan Heliot et Jeanne-A Debats. Cette année, le festival a choisi pour thématique "Perspective(s)", offrant de multiples pistes pour des récits passionnants.