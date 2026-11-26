"Il est son meilleur ennemi... mais surtout, le pire de ses demi-frères. ". . Mia Foster a tout pour être heureuse : une carrière florissante de photographe de mode à Boston, un fiancé ambitieux et une vie parfaitement organisée. Lorsqu'elle retourne à South Bell pour travailler sur la nouvelle collection de vêtements de sa mère, elle compte profiter de ce séjour au Texas pour annoncer ses fiançailles à sa famille. Seulement, revenir à Bellview Ranch signifie aussi retrouver Luke Morgan, son insupportable demi-frère avec qui elle se chamaille depuis l'adolescence. Entre joutes verbales, défis et vie de famille mouvementée, leurs vieilles habitudes reprennent vite le dessus. Mais cette fois, derrière les provocations et les étincelles, une attirance aussi inattendue qu'interdite vient brouiller les règles. Alors que son couple se fissure et que South Bell réveille une facette d'elle-même qu'elle pensait avoir laissée derrière elle, Mia commence à douter de cette vie parfaite qu'elle avait soigneusement planifiée. Et si son avenir ne se trouvait finalement pas là où elle l'avait toujours imaginé... mais auprès de celui qu'elle n'aurait jamais dû désirer ?