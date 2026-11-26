Groenland, fin du XIVe siècle. Colonie fondée par les Vikings vers l'an Mil, Brattahlid agonise : plus aucun navire européen ne venant la ravitailler, elle est vouée à la famine et au scorbut. En dérobant un bateau, Thorvald et sa trentaine de rebelles ont fui cet enfer. Les rescapés mettent le cap à l'ouest et abordent au Vinland. Une terre boisée et giboyeuse. Une terre pleine de promesses, mais aussi de dangers : ses habitants, les Skraelings, guerriers à la peau rouge, n'avaient-ils pas rejeté à la mer leurs ancêtres vikings, voilà trois siècles ? Ce mystérieux Vinland, c'est bien sûr la côte de l'actuel Canada. Et ceux qu'ils dénomment les Skraelings ne sont autres que les Algonquins et les Iroquois ! Thorvald et les siens n'ont, évidemment, aucun moyen de le savoir... Et peu leur importe. Ils veulent juste vivre en paix avec leurs voisins, troquer, chasser, fonder des familles. Le petit groupe d'exilés va se fondre dans la population. Mais l'arrivée imprévue d'une chaloupe transportant d'autres survivants du Groenland va bouleverser cette coexistence fragile. Parmi les nouveaux venus se trouve Séverin. Le fils adoptif du jarl Olaf, ennemi juré de Thorvald...