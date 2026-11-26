Au coeur de la diplomatie française et des enjeux stratégiques, l'attaché de Défense oeuvre dans l'ombre pour protéger les intérêts de la France. Militaire en poste dans une ambassade, il représente le ministère des Armées auprès de son pays d'accueil. Acteur essentiel de la politique de défense française, il a pour mission de conseiller l'ambassadeur, de favoriser la coopération et d'anticiper les crises. Véritable trait d'union entre les armées, l'ambassade et les autorités locales, ce diplomate de combat joue un rôle stratégique, parfois dans les situations les plus périlleuses. Barkhane, Tacaud, coups d'Etat ou conflits armés : autant de défis auxquels l'attaché de Défense doit faire face. Cet ouvrage lève le voile sur l'engagement français en Afrique et illustre comment l'attaché de Défense préserve le dialogue jusque dans les situations les plus sensibles. S'appuyant sur son expérience, des témoignages, des archives et de nombreuses études de cas, Damien Mireval nous plonge dans les coulisses d'un métier méconnu. Destiné aux spécialistes comme aux amateurs, ce livre rend hommage aux attachés de Défense, diplomates de l'ombre.