Séraphin Cantarel est envoyé à Conques par son Ministre de tutelle, Jack Lang, avec une double mission : sécuriser et mettre en valeur le fameux Trésor, et préparer le remplacement des vitraux de l'abbatiale par ceux que s'apprête à créer Pierre Soulages. Il y est rejoint par son adjoint Théo Trélissac, qui s'est laissé convaincre par son ami Vivian de préparer spirituellement leur arrivée à Conques par une randonnée sur les chemins de Saint Jacques... La chaleur d'un printemps précoce et l'émoi provoqué par la disparition du petit Fabio plongent Séraphin, Théo et Vivian dans une agitation qu'ils n'auraient jamais cru rencontrer autour d'une abbatiale réputée pour sa beauté et sa quiétude. Quand ils apprennent que le bras reliquaire de Saint-Georges, élément emblématique du Trésor, confié pour restauration à un joaillier toulousain, a été volé et ce dernier assassiné, l'ambiance s'alourdit encore. Seuls le retour d'Hélène Cantarel et la rencontre du Maître de l'outre-noir viendront apporter un peu de lumière dans un contexte de suspicion généralisée...