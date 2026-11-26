Un survol trop rapide des inventaires ou une longue habitude de consultation des fonds de la série E des Archives départementales peuvent faire croire que la série E-dépôt n'en est qu'une extension. C'est faux ! Cette série E-dépôt des Archives départementales ne faisait pas partie du cadre de classement originel fixé sous la monarchie de Juillet. Ce n'est qu'au début du XXe siècle, avec la prise de conscience de la préciosité des archives communales, mais aussi de leur fragilité et de leurs conditions de conservation inégales et parfois précaires, que leur "dépôt" aux Archives départementales est encouragé. La série E-dépôt était née et, depuis lors, le lecteur peut bénéficier des trésors documentaires constitués au plus près de nos ancêtres, dans toute l'étendue de leur quotidien. Derrière "E-dépôt" se dévoile une mémoire communale foisonnante : registres de baptêmes, mariages, sépultures, puis d'état civil, délibérations du conseil municipal ou documents cadastraux pour ne citer que les quelques exemples. Ces archives permettent aujourd'hui à chacun de retracer une histoire familiale, de reconstituer la vie d'un village ou de retrouver les traces d'un ancêtre dans sa vie quotidienne. Les sources généalogiques de la série E-dépôt sont organisées autour de 10 mots-clés : 1. Territoire communal 2. Cadre de vie 3. Administration municipale 4. Citoyenneté et famille 5. Economie locale et travail 6. Agriculture 7. Police et sécurité 8. Assistance 9. Education et culture 10. Vie sociale et religieuse