Quelque part en Provence, un hameau isolé abrite une communauté offrant refuge à des parcours de vie fragilisés ou marginalisés : personnes en rupture sociale ou personnelle, en sevrage, sans abri, ou en errance de longue durée. Ce lieu constitue une forme d'abri lorsque toute autre alternative semble compromise. L'accueil y est inconditionnel, sans limite de temps. Depuis plus de cinquante ans, celles et ceux qui s'y arrêtent reconstruisent le lieu à mesure qu'ils se reconstruisent eux-mêmes. La diversité des âges, des origines et des parcours se fond dans l'effort collectif. Chacun oeuvre de ses mains à son propre équilibre et à celui du groupe : travaux agricoles et forestiers, tâches d'intendance, vie communautaire. Saison après saison, certains repartent, d'autres restent ou reviennent, portés par le désir de transmettre ce qui les a sauvés. Cette série photographique est le fruit d'un travail mené entre 2023 et 2026 au sein de la communauté. Les images y circulent : elles sont vues, discutées, conservées, envoyées à des proches. Lorsque l'anonymat est souhaité, il ouvre une réflexion partagée autour du portrait. Les témoignages recueillis occupent une place dans le projet éditorial à venir. Ils entrent en résonance avec les photographies, révélant autant les enjeux personnels que les tensions et les forces qui animent cette microsociété.