2026 : le PSG remporte la Ligue des Champions pour la deuxième fois ! La saison 2025-2026 fut celle de tous les dangers. Car le club parisien n'était plus le chasseur mais le champion que tous voulaient faire tomber ! Chronique d'une saison hors-normes, plus longue, plus rude, plus exigeante, celle où Paris a dû apprendre à rester au sommet, ce récit nous replonger dans une année de doutes, mais aussi d'exploits d'une équipe qui a refusé de se satisfaire d'un premier triomphe. Un album pour revivre les émotions d'une saison où le Paris Saint-Germain n'a plus seulement rêvé plus grand : il a appris à régner.