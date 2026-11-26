Peut-on démontrer la Trinité ? Ce mystère central de la foi chrétienne semble échapper à toute preuve rationnelle. Pourtant, d'Anselme à Nicolas de Cues, en passant par Abélard, Richard de Saint-Victor et Raymond Lulle, de grands penseurs médiévaux ont relevé le défi. Les uns veulent approfondir l'intelligence de la foi ; les autres, établir par des raisons nécessaires une vérité qui s'imposerait à tous. Mais cette ambition fait débat : prouver la Trinité, n'est-ce pas compromettre le caractère mystérieux de Dieu et le mérite de la foi ? Félix Resch retrace cette controverse en examinant les voies explorées : l'analogie entre l'esprit humain et l'esprit divin, celle entre l'amour humain et l'amour divin, ou le dépassement de toute analogie pour penser Dieu au-delà de nos concepts. Ces démarches affrontent une même exigence : rendre compte de la distinction des personnes sans compromettre la simplicité absolue de Dieu. Leurs échecs font apparaître la difficulté, mais aussi la fécondité de cette recherche. Car en tentant de prouver la Trinité, ces penseurs ont porté la raison aux limites de ce qu'elle peut concevoir de Dieu.