Doudou Vierge Marie avec berceuse Ave Maria Offrez à votre enfant la tendresse du Ciel avec le Doudou Vierge Marie avec berceuse Ave Maria de Gounod. Imaginé en 2010 par Anne-Dorothée Christo, designer et maman chrétienne, ce doudou a été créé pour accompagner les tout-petits et les éveiller à la foi avec douceur. Avec son visage bienveillant, sa robe bleu clair et son voile imprimé de l'Ave Maria, la Vierge Marie devient une présence maternelle, douce et rassurante. En tirant sur la poignée de la boîte à musique, l'enfant découvre la célèbre mélodie de l'Ave Maria de Charles Gounod, idéale pour accompagner le coucher et les moments de calme. Dès la naissance, ce doudou de 25 cm, en velours 100 % polyester très doux, devient un véritable compagnon du quotidien. Sa boîte à musique amovible facilite le lavage. Conforme à la norme européenne EN71 et certifié CE, il est dessiné et conçu en France. Une belle idée cadeau chrétien pour une naissance ou un baptême, pleine de tendresse, de foi