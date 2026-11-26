La révolte zapatiste de 1994 a fait connaître au monde le nom de l'Etat du Chiapas dans le Sud-Est mexicain. On a depuis beaucoup écrit sur ce territoire, par ailleurs site touristique privilégié de l'aire Maya. Mais il reste néanmoins peu ou mal connu, victime de préjugés, d'ignorance ou de mépris. Considéré comme un classique au Mexique où il a fait l'objet de nombreuses éditions, Révolte et Utopie permet aux lecteurs français de se plonger dans plusieurs siècles de luttes qui s'y sont déroulées, sans en voiler les contradictions et les étranges rebondissements, tout en rendant sensible l'âme des insurgés indiens et prolétaires.