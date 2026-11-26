William Morris (1834-1896), figure majeure du mouvement de design anglais dit "Art & Crafts" et l'un des poètes les plus lus de son temps, fut aussi un précurseur d'un marxisme écologique et post-industriel. Pour transformer le monde, il entendait transformer le travail - et, avec lui, l'usine elle-même. Dès les années 1880, sa quête d'une civilisation fondée sur un travail attrayant, où les joies de l'art irriguent tous les aspects de la vie, unifiait sous la bannière socialiste les enjeux d'inégalités sociales, de sens du labeur et de soutenabilité écologique. Ce livre retrace les origines néogothiques et romantiques de ce rêve à la fois artistique et communiste de réappropriation du progrès technique, ainsi que sa diffusion dans de nombreux champs de la pensée. Morris fut aimé puis rejeté par l'idéologie moderniste - notamment le Bauhaus -, dont il préfigurait en fait la critique. Il anticipait ainsi largement le situationnisme, voire certains élans du mouvement punk, et nombre d'idées de la "deuxième gauche" : la position anti-tayloriste de Simone Weil, les aspirations libertaires de Mai 68, ou encore la philosophie de Herbert Marcuse. Sa pensée entre aussi en forte résonance avec des courants plus récents, du communalisme de Murray Bookchin à la remise en cause du dogme de la croissance, jusqu'aux nouvelles formes d'urbanisme régionaliste. A travers cette exploration des idées de William Morris et de leurs multiples ramifications, l'auteur esquisse en filigrane les contours d'un écosocialisme contemporain.