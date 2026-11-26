J'ai découvert Rome avec mes parents au mois d'août 1965. Ce premier voyage, qui en annonçait beaucoup d'autres, est gravé dans ma mémoire grâce à trois photographies en noir et blanc dans l'album de famille : je n'ai jamais oublié la " louve " en cage que j'observai à travers la balustrade de l'escalier du Campidoglio, ni l'immensité de la Basilica San Pietro et encore moins le fabuleux et mystérieux Foro romano. Aussi ces images de l'enfance qui ont encouragé ce livre tant et si bien qu'elles s'y sont glissées, constituent les pierres blanches d'un itinéraire personnel en quête d'origines. " Diario Romano " est un projet photographique que je mène depuis les années 80 à la rencontre de cette ville palimpseste où passé et présent cohabitent depuis toujours. Photographier Rome, ville multiple et intime, est pour moi une manière de fouiller, de chercher, de recomposer une histoire incomplète et fragmentée avec la sensation d'être à la fois d'ici et d'ailleurs. Je n'ai pas voulu documenter des lieux, mais plutôt saisir ce temps romain suspendu entre ombres et lumières. Marcher dans Rome, c'est vivre un voyage intemporel émouvant. De cette itinérance photographique passionnée sur les traces de souvenirs heureux et de l'Histoire, de ces présences discrètes et silencieuses, de ces rencontres inattendues, émerge un portrait de la ville éternelle telle qu'elle m'est apparue tout au long de ces années ; et, que je partage avec ce livre. MF.