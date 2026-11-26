Si on vous dit : "Petite bête à fourrure" en 4 lettres, "Festival de balais" en 6 lettres, "Grâce à lui, on a rapidement meilleure mine" en 12 lettres, vous vous esclaffez et vous répondez... Vous adorez vous triturer les méninges, déjouer les pièges les plus retors et résoudre les énigmes imaginées par l'esprit facétieux de Michel Laclos ? Ce volume est fait pour vous ! 50 grandes grilles 20 × 20 du génial verbicruciste, inégalées et totalement addictives, avec leurs solutions en fin de volume... et plus de 1000 définitions enfin décryptées ! Il y a les mots croisés... et les mots croisés de Michel Laclos. MITE, SABBAT, TAILLE-CRAYON