A l'occasion d'un séjour en Inde, l'auteur entreprend une cure ayurvédique au sein d'un hôpital spécialisé, où sont prodigués des soins aussi surprenants que profondément transformateurs pour un esprit occidental. Cette immersion, vécue par un cartésien de nature, devient une expérience fondatrice : un temps d'apprentissage intense dans un univers dépaysant, accessible et dénué de mysticisme obscur. Le récit de cette cure constitue le fil conducteur d'un véritable voyage initiatique au coeur de la tradition indienne. Ce cheminement trouve son origine vingt-cinq ans plus tôt, à Vârânasî, lors d'une rencontre déterminante avec un Maître de l'Ayurvéda. Dans la ville sainte, un sage accepta alors de transmettre une part précieuse de son savoir à un simple voyageur, aujourd'hui devenu un modeste ambassadeur de cette science millénaire auprès du public francophone. S'appuyant sur les principes fondamentaux de l'Ayurvéda, la seconde partie de l'ouvrage propose un guide nutritionnel pratique et accessible. Elle offre des repères concrets pour adapter son alimentation à son tempérament individuel et stimuler durablement vitalité et équilibre. Car nourrir correctement son corps, c'est déjà se soigner : "Que ton aliment soit ta première médecine" , rappelait Hippocrate. A l'heure où notre santé est fragilisée par une alimentation industrielle ultra-transformée, l'Ayurvéda apparaît plus que jamais comme une voie naturelle et moderne pour restaurer énergie, équilibre et bien-être durable.