La Réunion, île déserte, a été colonisée tardivement : sa géographie ne la prédisposait pas aux grands rôles stratégiques. Cette colonisation s'est déroulée dans des conditions spécifiques, qui ne sont ni celles de l'île Maurice toute proche, ni a fortiori celles des Antilles. La Réunion s'est bâtie sa propre histoire, contre vents, marées et crises économiques. Elle comporte ses pages d'ombre et de lumière, ses horreurs et ses exploits. Ces épisodes anciens sont plus importants qu'on ne le croit pour La Réunion d'aujourd'hui dans nombres de domaines : structure de la population, mentalités collectives, relations avec l'environnement régional... L'Histoire détermine le présent. Cette édition a été complétée, mise à jour et surtout augmentée de 32 pages, qui permettent une vision, aussi objective que possible, sur nos temps actuels : ce début de XXIe siècle qui dessine l'avenir de l'île. Une suite d'aventure qui sera écrite par les Réunionnais, de mieux en mieux informés, de plus en plus responsables. D'où l'intérêt de leur donner le maximum de lumière sur les épisodes précédents de leur saga collective.