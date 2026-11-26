Qu'est-ce que la solitude ? Isabel Colegate évoque ici un florilège de ceux qui l'ont embrassée : hommes et femmes, chrétiens ou bouddhistes, religieux ou laïcs, fols-en-Dieu ou dandies, misanthropes ou solipsistes, sur tous les continents et au long des âges. De Lao Tseu au Bouddha, de saint Antoine aux premiers ermites celtes, jusqu'à nos jours en passant par Rousseau, Thoreau, Muir ou Ruskin, elle nous dévoile avec humour et simplicité l'une des notions les plus mystérieuses. La solitude, critique radicale de la "société ", nous permet d'aller au coeur des choses. Recherche de l'harmonie naturelle, pratiquée en pleine conscience, c'est une étude du bonheur vrai. Elle n'a peut-être jamais été aussi nécessaire