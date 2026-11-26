De la naissance de Gabrielle Chanel au premier défilé de Matthieu Blazy, cet ouvrage raconte, année par année, l'histoire d'une maison qui a profondément changé la mode et notre façon de nous habiller. Dans ce livre richement illustré, l'historienne de la mode Caroline Young explore chaque année de l'histoire de Chanel à travers une silhouette, un vêtement ou une collection marquante. On y suit le parcours d'une créatrice partie de presque rien, devenue l'une des femmes les plus influentes du xxe siècle, en inventant une élégance pensée pour des femmes en mouvement. Jersey, tweed, petite robe noire, pantalons, bijoux, perles... Gabrielle Chanel emprunte au vestiaire masculin et à son propre passé pour créer des vêtements simples et modernes. Ses créations accompagnent l'émancipation des femmes et imposent une nouvelle définition du chic, fondée sur la liberté, le confort et la sophistication. Au fil des pages se dessine le langage visuel unique de la maison : le camélia, le noir et blanc, le beige, les perles, le célèbre 2. 55 et, bien sûr, le mythique N°5 . Autant de symboles dont l'histoire révèle la personnalité, les inspirations et parfois les obsessions de Gabrielle Chanel, notamment son attachement au chiffre cinq, à l'astrologie et à la numérologie. De l'audace de sa fondatrice à l'ère Karl Lagerfeld, jusqu'aux débuts de Matthieu Blazy, ce livre fait revivre les grandes étapes qui ont façonné l'identité de Chanel et son influence sur la mode contemporaine. Une plongée dans plus d'un siècle de créations et de personnalités, portée par des images exceptionnelles. Un ouvrage indispensable pour comprendre comment Chanel est devenue bien plus qu'une maison de mode.