Une iconographie époustouflante de 250 illustrations, reproduites sur un magnifique papier couché mat de 200 g. Ce livre s'inscrit dans une collection de livres-objets (couverture effet toilé, 5 dépliants de 6 pages, jaspages, pantone doré métallique) offre une vision unique de l'oeuvre des artistes, en 288 pages, au format 27, 5 x 31, 0 cm. Les auteurs proposent une lecture originale de l'oeuvre et de la vie des artistes. Ce beau-livre offre un regard neuf sur l'oeuvre de Van Gogh, l'un des peintres les plus admirés de l'histoire. Grâce à une iconographie spectaculaire, des dépliants et une couverture texturée, il met en lumière les détails, les couleurs et les gestes uniques de l'artiste, révélant comment il transforme la réalité en tableaux d'une puissance extraordinaire. L'ouvrage adopte une approche thématique, retraçant son parcours à travers les lieux clés de sa vie (Pays-Bas, Paris, Arles, Saint-Rémy-de-Provence, Auvers-sur-Oise). Au-delà de la légende de l'artiste maudit, il révèle un Van Gogh passionné, travailleur et profondément engagé dans son art.