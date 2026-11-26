Ce numéro est consacré à la notion de fétichisme généralisé, développée par Sarah Kofman à partir de son dialogue avec l'oeuvre de Jacques Derrida. Cette notion invite à penser autrement notre rapport aux objets, aux valeurs, aux croyances et aux idéaux qui structurent nos vies individuelles et collectives. En remettant en question l'opposition entre illusion et vérité, elle interroge aussi bien les fondements de la psychanalyse que ceux de la pensée marxiste. A partir de cette perspective, il s'agit de repenser des questions centrales : comment comprendre les mécanismes de domination et d'attachement qui traversent nos sociétés ? Comment envisager l'émancipation si l'on ne peut jamais se libérer totalement des fictions, des fantasmes ou des systèmes de croyance qui nous constituent ? A l'heure où émergent sans cesse de nouvelles formes de fétichisation, ce numéro explore les ressources critiques et politiques offertes par cette pensée, ainsi que l'actualité du concept de fétiche lui-même.