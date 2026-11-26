Ce beau livre photographique dévoile l'intimité des Pyrénées, façonnée par des siècles de présence humaine. A travers ses villages d'altitude, ses hameaux oubliés du bout du monde, son architecture vernaculaire et ses sites insolites, se dessine un monde où le bâti dialogue avec le territoire et les hommes. Au fil des pages, se découvrent celles et ceux qui vivent la montagne pyrénéenne au quotidien : muletiers, ingénieurs des barrages, apiculteurs, dresseurs de chiens de berger, pêcheurs et même chercheurs d'or, tous gardiens de gestes anciens et immuables. Pyrénées éternelles est une traversée visuelle d'un territoire profondément humain, où la montagne est une terre vivante, vécue et habitée, hier, aujourd'hui et demain.