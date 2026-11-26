En l'an de farce 2027, toute la France est sous le joug d'Internet. Toute ? Non ! Quelques résistant·es s'inventent des zones blanches où vivre(s) et dîner... Et posent des questions très schrödingeriennes : qu'est-ce qu'une "expérience" de table si elle ne peut être (virtuellement) partagée ? Qui sont celleux qui professent ce nouveau cool, le luxe tranquille d'un repas sans photos ni réseaux sociaux ? Comment leur compact argentique a-t-il remplacé ici-et-là Insta et sa galerie de clichés culinarographiques ? Pourquoi la fin des (nouvelles) années 20 signe-t-elle le retour des menus beaux et artisanaux ? Comment bâtir une réput' restaurante sans connexion(s) ? La création de recettes est-elle plus chouette sans Internet ? Bref, le Fooding coupe la box WiFi et se demande ce que signifie s'attabler déconnecté·es.