16 mars 2020. Au nom d'une prétendue "guerre" , l'exécutif décide de confiner 67 millions de personnes en leur octroyant le "droit" de sortir une heure par jour moyennant possession d'une auto-attestation. Un confinement strict dans son étendue matérielle, spatiale et temporelle, manifestement disproportionné par rapport à la gravité - même incontestable - de la maladie. Comment avons-nous pu accepter tout cela : confinement, couvre-feu, passe sanitaire, passe vaccinal ? Comment expliquer qu'à l'instant où début août 2022 il est apparu qu'Emmanuel Macron n'aurait plus de majorité à l'Assemblée nationale pour faire passer des lois hyper liberticides au nom de la protection d'une certaine santé publique, lois qui perdurent comme si le Covid-19 n'avait jamais existé ? Mystère(s)... Depuis, la situation politique et sociale a poursuivi et même continué sa dégradation, il est grand temps de prendre conscience de cette supercherie. Le troisième acte du Mépris des libertés sonne l'alerte quant à ce déséquilibre qui paraît infondé en matière économique, sociale et sanitaire.