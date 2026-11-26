L'anniversaire d'Emie approche à grands pas, mais alors qu'elle fait les courses avec ses parents, une réflexion l'arrête : pourquoi les fêtes génèrent-elles toujours autant de déchets ? Refusant de voir sa journée spéciale se terminer avec des sacs poubelles remplis, Emie décide de célébrer son anniversaire au coeur de la nature. Avec un peu d'imagination, elle transforme des feuilles mortes en invitations créatives et utilise les trésors de la forêt pour créer une décoration unique, prouvant qu'on peut s'amuser tout en respectant la planète.