Avec le Tiger II, plus connu sous le nom de Königstiger, l'armée allemande déploie en 1944 l'un des chars les plus puissants et emblématiques de la Seconde Guerre mondiale. Blindage massif, puissance de feu redoutable, silhouette imposante : le Königstiger marque durablement les combats du front Ouest, de la Normandie jusqu'aux Ardennes. Dans cet ouvrage richement illustré, Max Stein livre une étude approfondie consacrée aux Tiger II engagés à l'Ouest entre 1944 et 1945. S'appuyant sur une documentation considérable et une iconographie exceptionnelle, souvent rare ou inédite, l'auteur plonge le lecteur au coeur des unités lourdes allemandes et des combats qui opposent les Königstiger aux forces alliées. Véritable ouvrage de référence pour les passionnés d'histoire militaire, les amateurs de blindés, les maquettistes et les collectionneurs, ce livre offre une immersion spectaculaire dans l'univers du Tiger II grâce à une richesse documentaire remarquable et des centaines de photographies commentées.