Les deux volumes de la série d'Heroic Fantasy de Gwendolyn Willow Wilson (Ms. Marvel), lauréate du prix Hugo, et de Chris Wildgoose (Porcelaine) réunis dans un bel écrin. Sur cette terre en voie d'extinction, seuls les humains et les Orcs ont survécu. Ces ennemis mortels luttent pour le territoire et pour le pouvoir, mais vont cependant devoir accepter une alliance fragile pour résister à un nouvel ennemi commun, les Vangol. Pour cela, il va leur falloir désapprendre une vie d'antagonismes et joindre leurs forces.