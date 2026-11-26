L'adaptation officielle du deuxième film de la saga DUNE par Denis Villeneuve d'après le monument de la SF de Frank Herbert. Réputé inadaptable au cinéma, le voici en BD par Lilah Sturges, Drew Johnson et Bill Sienkiewicz. Dans un futur lointain de l'humanité, le duc Leto Atréides reçoit de l'empereur Shaddam IV le fief et la gestion de la très profitable - mais très dangereuse - planète désertique Arrakis, autrement appelée DUNE... Mais les anciens détenteurs de DUNE, les sanguinaires Harkonen, ne l'entendent pas de cette oreille...