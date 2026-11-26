" Comment étudier la théologie sans s'éloigner de Dieu ? De nombreux chrétiens considèrent l'étude de la théologie avec suspicion : " Etudier la théologie risque d'éloigner les gens d'une relation simple et vivante avec Dieu ! " Certains étudiants en théologie ont pu contribuer à créer cette impression : leur connaissance a certes grandi, mais leur intimité avec Dieu semble s'être effilochée. Peut-être avez-vous déjà observé ce phénomène chez d'autres, ou même dans votre propre parcours. Ce livre s'adresse aux étudiants en théologie, aux pasteurs, aux formateurs, ainsi qu'à tous les chrétiens désireux de mieux comprendre leur foi ou d'entreprendre une formation. Au lieu de renoncer à la rigueur intellectuelle, il propose de la mettre au service de ce pour quoi elle existe : connaître Dieu plus profondément, aimer son Eglise plus fidèlement et servir plus humblement.