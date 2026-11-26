Arrivé dans l'archipel sous couverture d'un agent d'assurance missionné pour retrouver l'épave du navire, Malko fait connaissance avec Willard Troy, le chef de l'antenne de la CIA aux Seychelles. En réalité, Troy est le seul membre de la CIA présent sur l'archipel. Malko va aussi faire connaissance avec Rachid Mounir, qui à deux reprises va tenter de le faire assassiner, puis avec le Derviche et Zamir. Il va faire équipe avec les deux agents israéliens.