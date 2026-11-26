Luis Miguel Bayamo, en 1989, un défecteur cubain a des secrets à vendre à l'occident. Malko Linge est envoyé dans la dictature tropicale pour l'en faire sortir. Ca ne va pas être facile car en plus d'être tropicale, la dictature est aussi très communiste, avec sa kyrielle de taupes du régime qui dénoncent tout à tout va. Très dur de passer incognito. Luis Miguel Bayamo fit face à Malko. Sa main écarta un pan de sa guayabera et reparut, tenant un gros automatique noir. Il braqua larme sur Malko et dit dune voix blanche : Hijo de puta, je vais te faire éclater les couilles ! Ses yeux fixaient lendroit où il allait tirer et son doigt commença à peser sur la détente.