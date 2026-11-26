Espagne, 1936. Dans la chaleur écrasante de l'Andalousie, soeur Rita a choisi Dieu. Cloîtrée dans un couvent carmélite, elle a renoncé à tout : sa famille, ses désirs et Fidel, son amour de sa jeunesse. Mais alors que la guerre civile fait rage et que les canons résonnent jusqu'aux murs du couvent, un visage surgit de son passé : Fidel, combattant pour les troupes Nationalistes, vient la chercher : les Républicains sont aux portes de la ville et elle va mourir si elle ne le suit pas. Rita ne sait que faire, son coeur est partagé entre sa passion interdite, la guerre, la foi, le sacrifice... et le courage de désobéir. Peut-elle trahir ses voeux pour fuir avec l'homme qu'elle a aimé autrefois en abandonnant ses soeurs dans un pays à feu et à sang ?