Si Meghan ne trouve pas l'excursion parfaite, c'est simple, elle est virée de son agence de voyages. Alaskienne de naissance, elle est certaine que c'est sur ces terres sauvages qu'elle trouvera le Good Trip. Enfin ça, c'était avant de tomber sur le pire guide d'Alaska qui soit. Lui, c'est Kal. Kal l'asocial, Kal le glacial, Kal le chacal... Le problème, c'est qu'il est aussi : Kal le sculptural, Kal le phénoménal, Kal le sexual... et qu'un ours qui essaie de sourire, bah c'est vachement chou ! Entre eux, c'est explosif, et leurs étincelles ont de quoi nourrir les ragots de la petite ville de Sitka. Bref, tout laisse à penser que cette pauvre Meghan a tout pour faire un Bad Trip en AlasKaL.