Quel point commun entre le Mahatma Gandhi, le romancier russe Tolstoï, le poète indien Tagore et l'écrivain français Roman Rolland ? Une correspondance nourie sur la non-violence et la paix , dans un XXe siècle secoué par les guerres. Une inspiration pour aujourd'hui. Il existe des correspondances qui ne relevent pas seulement de l'histoire, mais du destin. Celle qui relie le romancier Leon Tolstoi en Russie, le Mahatma Gandhi et le poete Rabindranath Tagore en Inde et l'ecrivain Romain Rolland en France appartient a cette rarete-la. Reunissant les lettres, explorant les bibliotheques et les archives jusqu'en Inde pour reconstituer ces echanges entre ces quatre grands esprits autour de la non-violence et de la paix, l'auteur reunionnais d'origine indienne fait ici oeuvre pie en donnant a lire au grand public pour la premiere fois la reflexion croisee de quatre grandes consciences du XXe siecle. L'approche est spirituelle autant que politique. Une contribution a la reflexion sur l'etat du monde en ce XXIe siecle en perte de reperes et une voie par l'exemple pour refonder un universel authentiquement partageable.