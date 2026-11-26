Enfant chéri né du mariage de la science et de l'art, la mé decine a toujours eu recours à cette posture pour tisser des liens avec le cinquième art. Des aphorismes et des poèmes ont ainsi servi de support à la transmission du savoir médical dont ils facilitaient la compréhension et la mémorisation. C'est le but assigné ou présent recueil de poèmes consacrés à différents aspects de la médecine et à l'approche holistique de la santé. La malaria prédomine en saison des pluies, Dont le choléra figure parmi les fruits ; L'harmattan fait le lit de la méningite, A l'orée du temps dont la rougeole profite ; La sécheresse charrie diverses infections, Qu'amplifie l'humidité par inhalation.