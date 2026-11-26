Que se passe-t-il, concrètement, quand une femme enceinte pousse la porte d'un hôpital public, d'une clinique privée ou d'un établissement confessionnel à Lomé ? Pourquoi tant de femmes changent-elles de structure pendant la grossesse ? Et comment des institutions si différentes par leur statut et leurs moyens en viennent-elles à soigner de manière si semblable ? Fruit d'une enquête ethnographique menée à Lomé (2017-2021) dans trois formations sanitaires (publique, privée et confessionnelle), cet ouvrage suit patientes, soignants et personnel administratif de la grossesse au post-partum, pour saisir ce que le pluralisme sanitaire fait à l'expérience de la maternité médicalisée. Il montre qu'une culture partagée, professionnelle et profane, traverse les frontières institutionnelles et produit une convergence des pratiques de soins, écartant les explications culturalistes et matérialistes habituelles. Cette étude éclaire d'un jour nouveau les réformes de contractualisation au Togo et la place réelle de l'Etat dans la régulation des soins. Elle s'adresse aux anthropologues et sociologues de la santé, aux chercheurs en santé publique et en études africaines, aux professionnels et décideurs du secteur sanitaire, ainsi qu'à toute personne curieuse de ce que signifient, à Lomé aujourd'hui, soigner et être soignée.